Lidé mají na záchranu světa 12 let. Co bude pak?

Mezivládní panel pro změny klimatu působící při OSN vydal vážné varování. Podle odborníků na životní prostředí se musí v následujících 12 letech udržet globální oteplování pod úrovní 1,5 °C. Jinak hrozí katastrofa nepředstavitelných rozměrů.

Experti novými informacemi vyvrací závěr Pařížské konference z roku 2015, podle níž musí být globální oteplení po roce 2020 udržitelné pod dvěma stupni Celsia. Podle závěrů výzkumu IPCC jde ale už o hodnotu, která spustí ekologickou katastrofu.

Podle Huntera Cuttinga, který se zúčastnil zasedání výboru, si lidé takový život neumí ani představit. "Nechtějte žít ve světě zahřátém o 2 °C. Už posun na 1,5 °C by znamenal pro lidstvo mnohé a při udržení této hranice existuje možnost, že bude na naší planetě zachován život."

Jeho slova zní možná jako z katastrofického filmu, i nárůst teplot půl stupně ale dokáže Zemi zničit. Pokud by se lidstvu nepovedlo v následujících letech udržet oteplování pod 1,5 °C, pocítila by to celá planeta.

Pokud by totiž po této době zemská teplota stoupla o půl stupně, dramaticky stoupnou období sucha, povodní a extrémního tepla, což stovky milionů lidí uvrhne do chudoby. Lidé tak mají 12 let na to, aby zajistili, že teplota ony dva stupně nepřekročí.

To, co pozorujeme nyní, jsou podle vědců důsledky globálního oteplování, kdy se teplota zvedla o 1 °C. Planeta ohřátá o 2 °C bude planetou bez korálových útesů. Dokonce i v případě, že svět omezí globální oteplování pod 1,5 °C, můžeme očekávat, že jich vyhyne přibližně 70 až 90 %.

Při dosažení hranice 2 °C je zcela jisté, že nepřežije 99 % korálových útesů. Globální oteplování o 1,5 °C vyhubí přibližně 6 % hmyzu, 8 % vegetace, 4 % obratlovců, a to tím, že se zmenší plocha, na které žijí. V případě oteplení o 2 °C to bude 18 % hmyzu, 16 % rostlin a 8 % obratlovců.

Dopady ale tvrdě pocítí i lidé. Při zvýšené teplotě pod hranicí 1,5 °C bude extrémní chudobě a hladovění vystaven až 357 milionů lidí. Zvýšení teploty pouze o dalšího půl stupně ohrozí zhruba jednu miliardu lidí. Riziko chudoby plyne zejména ze změn počasí, ke kterým dochází už nyní.

Pokud teplota stoupne na 2 °C bude extrémním teplotám nuceno odolávat 37 % světové populace, ve srovnání se 14 % při teplotě 1,5 °C. Zvýší se počet tropických dní, díky menšímu počtu dešťů planeta vyschne a bouře či hurikány budou stále silnější.