Co by se stalo, kdyby všichni lidé ve stejnou chvíli vyskočili? Následky by byly hrozivé

Kdyby všech 7,6 miliard lidí, kteří aktuálně na Zemi žijí, vyskočilo, mělo by to na planetu obrovský dopad. Prvním bodem v tomto teoretickém úkolu by bylo shromáždit všechny na jedno místo, vysvětluje server v názorném videu, na kterém se podílel astrofyzik Paul Sutter z Ohio State University a fyzik Mark Boslough.

Pokud by všichni ve stejný čas vyskočili asi 30 centimetrů nad zem, ihned by se uvolnilo obrovské množství energie. Většina této energie by se dostala do vzduchu a do země. Zaznamenali bychom ohromný zvuk srovnatelný s burácivým potleskem. Tento zvuk by byl natolik hlasitý, že by z něj lidem praskly ušní bubínky.

Zároveň bychom v tu stejnou chvíli cítili, jak se začíná otřásat zem. Vibrace by byly tak silné, že by způsobily zemětřesení o síle 4 až 8 stupňů, vysvětluje server. Síla otřesů by záležela na množství energie, kterou by půda absorbovala – roli by v tom hrály například i naše boty.

A zatímco zemětřesení o síle 4 stupně by moc škody nezpůsobilo, otřesy o síle 8 stupňů by mohly zbořit domy, zničit eklektické vedení, potrhat železniční koleje a zdemolovat mosty. Navíc by zemětřesení mohlo vyvolat vlny tsunami, která by mohly být vysoké až několik desítek metrů.

I přes tuto zkázu by ale Země pokračovala v cestě po svojí orbitě, jako by se nic nestalo. Dokonce ani 7 miliard lidí by totiž nedokázalo změnit pohyb naší planety ve vesmíru.