V Evropě číhá skryté nebezpečí? Odborníci se bojí katastrofy biblických rozměrů

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Zřejmě nejznámější evropská sopka Etna se stále více propadá do moře. To se vědcům nelíbí a obávají se katastrofy, kterou Evropa nezažila stovky let.