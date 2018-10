Švýcarské ledovce mizí před očima, v létě nastal dramatický úbytek masy

Celkově švýcarské ledovce během uplynulých deseti let ztratily pětinu objemu, uvádí akademie. Ještě minulou zimu přitom byly ve švýcarských Alpách místy naměřeny rekordně silné vrstvy sněhu.

Například v kantonu Valais měly ledovce ještě na začátku letošní sezony tání až o 70 procent více sněhu, než činil průměr minulých let. V některých údolích napadlo takové množství sněhu, jaké se dá v průměru očekávat jednou za 70 let. Do konce března bylo v nadmořské výšce nad 2000 metrů stále dvojnásobné množství sněhu oproti minulým letům ve stejném období.

Období od dubna do září tohoto roku bylo zdaleka tím nejteplejším od začátků měření v polovině 19. století, píše švýcarská akademie. Například na 2540 metrů vysoké hoře Weissfluhjoch teplota během letních měsíců neklesla nikdy pod bod mrazu během 87 procent dní.