Lidé neumí brát léky? Češi si osvojili zvyk, kterým si zahrávají se zdravím

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Pokud jste někdy viděli seriál Doktor House, jistě si vzpomenete na jeho způsob braní léků. Vytáhnout, hodit do pusy, zaklonit hlavu a spolknout. Není překvapením, že podobným způsobem bere léky mnoho lidí po celém světě včetně Čechů. Co ale může být zarážející je, že podle lékařů je to naprosto špatně.