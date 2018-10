Obří tsunami, miliony Evropanů v ohrožení. Nová zpráva vědců ukazuje, jak blízko jsme ke katastrofě

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

To by představovalo vážnou hrozbu pro celý region, protože na úpatí Etny žije zhruba milion lidí. A mnohem více jich žije na pobřeží Jónského moře. Pokud se část sopky dostane do moře, může vyvolat smrtící vlnu tsunami, upozorňují italští vulkanologové.

Doktorka Morelia Urlaubová z Helmholtzova centra pro výzkum oceánu (GEOMAR) varovala, že velké části sopky „neustále sklouzávají do moře".

„Tyto pochyby je třeba studovat, protože by mohly vést k katastrofickému kolapsu sopky. Výsledky této studie naznačují, že boční pohyb Etny ve skutečnosti představuje větší nebezpečí, než se dříve myslelo,“ varuje expertka.

To, že se Etna pohybuje, totiž vědci vědí už dávno. V březnu letošního roku vědci z vulkanologického bulletinu potvrdili, že Etna se posunuje do moře rychlostí 14,5 milimetru za rok. Vědci z (GEOMAR) nainstalovali transpondéry s tlakovými senzory na jihovýchodní stranu sopky. Udělali analýzu dat a zveřejnili je ve vědeckém časopise Science Advances.

Výzkum také ukázal, že Etna se pohybuje směrem k moři pod vlivem gravitace. Láva stoupající uvnitř sopky rovněž dává impuls k pohybu, ale mnohem menší, než se dříve předpokládalo. „Její vlastní váha způsobuje, že boky sesouvají směrem ven do všech směrů,“ říká Urlaubová.

Sicílie je domovem více než pěti milionů obyvatel a odhaduje se, že dalších 14 milionů žije na jihu Itálie. Naštěstí se ale zatím zdá, že nejsou v přímém ohrožení života. Expertka dodává, že bezprostředně nehrozí nebezpečí sesuvu sopky, ale dodává, že pokud by k tomu došlo, šlo by o „katastrofickou událost“.

Její analýza ale naznačuje, že riziko kolapsu stěn sopky je větší „než se dříve předpokládalo". Podle vědců může sesuv nastat za 10, 100 nebo 100 000 let, a proto je důležité sopku sledovat.