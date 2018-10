Planeta X existuje? Astronomové jsou jí na stopě, objevili podivné těleso na okraji sluneční soustavy

Štěch se nepřímo navážel do Zemana: Senát je pojistkou stability ČR

Astronomové David J. Tholen, Scott S. Sheppard a Chad Trujillo objekt poprvé zpozorovali 13. října 2015, veřejně představen byl ale až 1. října 2018. O planetce se hovoří jako o dalším možném důkazu existence Deváté planety na periférii sluneční soustavy. Má průměr pouhých 300 km, zatímco velikost Pluta, největší trpasličí planety ve sluneční soustavě, je 2370 km.

Kolem Slunce obíhá planetka po výrazně protáhlé eliptické dráze. Kvůli tomu je její vzdálenost od středu naší sluneční soustavy značně proměnlivá – od 65 AU až do 2037 AU. Jeden její oběh kolem Slunce tak trvá celých 40 tisíc let. AU je astronomická jednotka v astronomii používaná jednotka vzdálenosti. Označuje střední vzdálenost Země od Slunce, tedy cca 150 milionů kilometrů.

Podle expertů nemusí být Goblin jediná taková planetka v našem okolí. Ve sluneční soustavě se mohou nalézat tisíce podobných malých objektů, které je ale obtížné kvůli velké vzdálenosti zpozorovat.

„Objekt byl objeven jako součást pokračující snahy týmu astronomů najít neznámé trpasličí planety a především planetu X,“ píše se na serveru Carnegie Science. Tzv. Devátá planeta je astronomy předpovězená planeta, která by měla obíhat Slunce ve velké vzdálenosti. Podle některých astronomů by pouze podobně těžká planeta vysvětlovala zvláštní výchylky v orbitech vesmírných těles kolem Neptunu.

„Tyto vzdálené objekty jsou jako drobečky chleba, které nás vedou k Planetě X. Čím víc jich najdeme, tím lépe dokážeme porozumět vnější sluneční soustavě a možné planetě, o níž si myslíme, že tvaruje jejich dráhy. To by byl objev, který by předefinoval naše znalosti o evoluci sluneční soustavy,“ říká jeden z objevitelů, Scott Sheppard.

„To, čím je tento výsledek opravdu zajímavý, je, že se zdá, že Planeta X ovlivňuje 2015 TG387 stejně jako všechny ostatní mimořádně vzdálené objekty sluneční soustavy. Tyto simulace nedokazují, že v naší sluneční soustavě existuje další masivní planeta, ale přináší další důkazy, že tam může být něco velkého,“ dodává Trujillo.

Devátou planetu předpověděl právě Sheppard v roce 2014. Ne všichni však souhlasí s její existencí – mezi ty, kteří tuto teorii odmítají, patří i přední český astronom Jiří Grygar.