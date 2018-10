Existuje Bůh? Stephen Hawking před svou smrtí kontroverzní otázku zodpověděl

Stovky migrantů pronikly do španělské enklávy Melilla. Jeden zemřel na infarkt

Podle Hawkingova názoru žádná vyšší bytost neexistuje a existence Boha je pouze zbožně přání. "Každý z nás má svobodu myslet si co chce, a já si myslím, že nejjednodušší je věřit, že Bůh neexistuje," tvrdí Hawking ve své knize, která vyšla posmrtně.

Podle jeho názoru nikdo nestvořil vesmír a neexistuje žádná bytost, která řídí naše osudy. "To mě vede k hlubokému uvědomění, že neexistuje žádný posmrtný život či nebe," dodává.

Absenci Boha vysvětluje na základě chybějících důkazů o jeho existenci. "Není žádný přímý důkaz a všechno, co víme, jsme získali z vědy," konstatuje.

Hawking nevěří ani v posmrtný život a tvrdí, že po smrti se člověk jednoduše promění v prach. Smysl podle něj má jen to, co je živé, a jediné, co po sobě v tomto ohledu člověk zanechá, jsou děti.

Proto se obává, že lidstvo brzy dospěje do fáze genového inženýrství, kdy si lidé začnou upravovat DNA dle potřeby. To je podle něj stejná hrozba, jako nebezpečí ze strany umělé inteligence,