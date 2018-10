Jídelníček potkanů? Nová studie prozrazuje i dávná tajemství lidské populace

— Autor: ČTK

Už je to téměř 3000 let od doby, co řecký spisovatel Ezop napsal bajku Polní myš a městská myš, ve které městský hlodavec před svým venkovským bratrancem odhaluje městské možnosti vybraného stravování. Nyní nová studie odhalila, že Ezop měl ohledně odlišných stravovacích návyků městských a venkovských hlodavců pravdu, napsal list The New York Times.