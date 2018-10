Víno jako lék na nesmrtelnost? Vědci objevili zázračný účinek alkoholu

Přírodní antioxidat jménem resveratrol, který se objevuje ve slupkách některého ovoce, například modrých hroznů, borůvek a moruší, může udržet pružné nejen svaly, ale i mozek. Pomáhá totiž chránit spojení mezi neurony, tvrdí vědci z Virginia Tech Carilion Research Institute.

Testy na starších myších ukázaly, že sloučenina výrazně zpomaluje stárnutí mozku zachováním synapsí zvaných nervosvalových destiček, které přenášejí signály o pohybu z mozku ke svalům. Myši, které dostávaly resveratrol od jednoho roku věku měly ve věku dvou let více mladistvé nervosvalové ploténky synapsí než ty, které ho nedostávaly.

„Věřím, že se dostáváme blíže k proniknutí do mechanismů vedoucích ke zpomalení věku indukovaného degenerací nervových obvodů," uvedl autor studie, odborný asistent Gregorio Valdez.

Červené víno obsahuje více resveratrolu než víno bílé, protože je tato látka fermentovaná ze slupek hroznů. Milovníky červeného vína nicméně budeme muset také zklamat, protože oblíbený alkoholický nápoj neobsahuje dost látky na to, aby mohla zažehnat stáří.

„Ve víně je resveratrol v tak malém množství, že byste ho nemohli ve svém životě vypít dost, abyste pocítili výhody, které jsme objevili u myší požívajících resveratrol," vysvětluje Valdez. „Tyto studie jsou ověřeny jen na myších a já bych chtěl varovat kohokoliv před nadměrným zatěžováním jejich těla resveratrolem v jakékoliv formě,“ dodává lékař.

„Dalším krokem je identifikovat mechanismus, který umožňuje resveratrolu chránit synapse. Známe-li mechanismus, můžeme modifikovat resveratrol, nebo hledat jiné molekuly, které jsou účinnější při ochraně synapsí,“ vysvětluje výzkumník.

Dr Valdez a jeho tým také testovali lék na diabetes, metformin, a zjistili, že zpomaluje stárnutí svalové hmoty. Ale ani on nepomohl zpomalit degeneraci synapsí v mozku tak, jako to dělá pravidelné cvičení a zdravá výživa. Studie publikovaná v magazínu Journals of Gerontology, Series A zjistila, že zatímco resveratrol má neuroprotektivní účinek, je stále méně účinný než kaloricky omezená strava, která chránit mozek před stárnutím ještě víc.