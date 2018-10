Vetřelec v tropech: Korálové útesy neohrožují jen klimatické změny, ale i krysy

Tím, že žerou ptáky a jejich vejce, krysy zpustošily populaci mořských ptáků na 90 procentech světových souostroví, tvrdí mořský ekolog z Lancasterské univerzity v Anglii Nick Graham. Ten vedl studii, která srovnává ostrovy zamořené krysami s těmi, kam se tito hlodavci nedostali.

"Tam, kde jsou krysy, je nebe prázdné a samotné ostrovy jsou velmi tiché. Pokud se dostanete na ostrov, kde krysy nejsou, najdete nebe plné mořských ptáků, kteří jsou velmi hluční - a všude je cítit pronikavý pach guana, tedy ptačího trusu," řekl Graham agentuře Reuters.

A je to právě guano - nebo jeho nedostatek - co korálům škodí. Velké ptačí populace na ostrovech bez přítomnosti krys produkují guano, z nějž se do půdy dostává dusík, který poté voda vyplavuje do moře, kde svědčí jak korálům, tak dalším organismům včetně ryb.

Studie provedená na Čagoských ostrovech uprostřed Indického oceánu zjistila, že v okolí ostrovů bez krys je o 50 procent vyšší množství ryb. "Ryby mají v korálových útesech jedinečnou roli, zajišťují důležité funkce, které pomáhají udržovat zdraví útesu," řekl Graham. "Po narušení ho čistí od řas, aby se na něm mohly usadit nové korály a útes začal znovu růst."

"Biologicky také z útesu odstraňují mrtvý korálový substrát, aby vznikl pevný povrch, na němž mohou růst nové korály. Tyto dva procesy byly až čtyřnásobně větší v okolí ostrovů s mořskými ptáky v porovnání s těmi, na nichž jsou krysy," dodal Graham.

Studie, kterou zveřejnil časopis Nature, vyzývá ke kontrole krysí populace na tropických ostrovech s cílem chránit korálové útesy. "Vyhlazení krys je relativně snadné. Víme, jak na to, není to přehnaně nákladné, a jakmile budou krysy pryč a vrátí se mořští ptáci, víme, že to posílí produktivitu i funkčnost těchto ekosystémů," uvedl Graham.