Smrt? Člověka prostě restartujeme. Vědci zkouší oživovat mrtvé

Lékařská věda by se mohla brzy posunout na zcela nevídanou úroveň. Jak informoval britský deník The Telegraph, americká biotechnická společnost Bioquark totiž získala povolení k provádění unikátních testů. Jejich cílem by mělo být oživení pacientů, u kterých byla prohlášena klinická smrt.