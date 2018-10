Jak na smrt? Vědce fascinuje nově objevená schopnost lidského těla

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Umírání je tragická a bolestivá fáze života, která jednou potká každého z nás. Vědci se však neustále snaží zjistit, jak lidský život prodloužit a skon odvrátit. Pomoci by jim nyní mohla nová studie, která zjistila, co se s tělem děje poté, co zemře.

Vědci podle magazínu Open Biology zjistili, že naše tělo po smrti nezemře. Naopak se snaží dát dohromady a zregenerovat se. Výsledky tohoto výzkumu by mohou pomoci pochopit procesy, které probíhají v těle pacientů například v konečné fázi rakoviny.

Podle studie nazvané Sledování dynamiky genových přepisů po smrti pracují buňky i poté, co přestanou pracovat tělesné orgány. Může za to zvýšení genové exprese, procesu, který kontroluje tvorbu proteinů nebo důležitých chemických reakcí probíhajících v našem těle. K tomu ale dochází pouze v některých případech.

Může se proto stát, že ačkoliv člověk zemře a orgány přestanou pracovat, buňky v lidském těle nikoliv. Tělo se ještě nějakou dobu snaží opravit samo sebe. Podle dosavadních zjištění jde navíc o vlastnost, kterou mají všechny živé organismy.

Mezinárodní tým vědců z Washingtonské univerzity pod vedením Alexe Pozhitkova zjistil, že tyto procesy probíhají například u ryb a myši. Věří proto, že genová exprese se vyskytuje u všech zvířat i u lidí.