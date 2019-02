Lidstvu hrozí masivní slepota? Do roku 2050 může oslepnout až miliarda lidí, tvrdí vědci

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Více než jedné miliardě lidí na světě bude v roce 2050 hrozit riziko slepoty. Pokud se nepodaří zvrátit epidemii krátkozrakosti, která pomalu vypuká, tento stav podle vědců skutečně nastane. Studii provedli vědci z Brien Holden Vision Institute v Austrálii už v roce 2015.

Výsledkem stále se rozšiřujícího fenoménu krátkozrakosti v rámci globální populace může být to, že až miliarda lidí, která teď trpí krátkozrakostí, se s časem vystavuje čím dál většímu riziku celkového oslepnutí.

V současnosti se s krátkozrakostí potýkají dvě miliardy lidí po celém světě. Podle vědců by se situace nicméně mohla ještě zhoršit. Pokud se totiž nerozšíří spektrum léčiv optických problémů, číslo může za 35 let narůst na varovných pět miliard. Podle vědců je tak naléhavé, aby státy a vlády více investovali do výzkumu zrakových problémů.

"Stěžejní proto, aby apokalyptický scénář nenastal. Kromě více investování do výzkumu je nutná i zodpovědnost rodičů za zdraví očí svých dětí, ale i jich samotných.

"Zaprvé musí dojít k tomu, že veřejnost si bude vědoma rizika, které hrozí. Zadruhé potřebuje vědce a zdravotníky, kteří by vyvinuli efektivní řešení. Zatřetí musí být pracovníci v oblasti oční péče lépe vybaveni pro péči o rizikové pacienty," říká jeden z vedoucích představitelů institutu, profesor Kovin Naidoo.

Krátkozrakost převažuje zejména v zemích Východní Asie. V městských oblastech Singapuru, Číny, Taiwanu, Hong Kongu, Japonska a Jižní Koree je situace nejvíce alarmující, problémy se zrakem tam má téměř 90 procent mladých, kteří dokončují školu. Problém se ale pomalu přelévá i do západních zemí. Ve Spojených státech trápila krátkozrakost 25 procent dospělých, v roce 2004 už bylo toto číslo na 42 procentech.

"Krátkozrakost není vyléčitelná, zrak navrátit úplně nelze, ale existují slibné prognózy, pokud užíváte příslušnou oční léčbu, krátkozrakost se podaří zpomalit," dodává Naidoo. Podle něj by rodiče měli strávit s dětmi minimálně dvě hodiny denně venku kvůli dennímu světlu. Děti by se měly vyvarovat dlouhého vysedávání u počítačů a další elektroniky.

"Učitelé a rodiče by se měli ujistit, že děti byly vyšetřeny na oční vady v pravidelných intervalech," uzavírá profesor Naidoo.