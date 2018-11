Díra v ozonové vrstvě se zmenšuje. Podle vědců zmizí za 40 let

— Autor: ČTK

Ozonová vrstva se zotavuje z vlivu nebezpečných látek, které zejména od konce 70. let minulého století způsobovaly její úbytek. Vyplývá to ze zprávy OSN, která byla dnes zveřejněna na vědecké konferenci v ekvádorské metropoli Quitu. Vrstva ozonu by podle zprávy měla být na severní polokouli kompletní ve 30. letech, na jižní do poloviny nynějšího století. Díra nad Antarktidou by měla zmizet do roku 2060.