Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev

Dosud se věřilo, že jako první podobu zvířat ztvárnili naši předkové v Evropě, ale nález v Indonésii a dřívější objevy v jihovýchodní Asii tuto hypotézu zpochybňují, píše se v článku. Jeskyně na Borneu jsou jako místo prehistorických maleb známé od 90. let minulého století. Stáří většiny vyobrazení ale není možné určit.

zdroj: YouTube

Obraz býka je velký půldruhého metru. V jeho blízkosti byl nalezen obrys ruky a scény s lidskými bytostmi. Na mladších obrazech, starých asi 14.000 let, jsou v jeskyni patrná vyobrazení tančících nebo lovících lidí.

Před 40.000 lety byl dnešní ostrov Borneo spojen s asijskou pevninou. Ve stejné době přišli první moderní lidé do Evropy. Jejich nejstarší malby vědci datují do doby před 33.500 až 37.000 lety. Úplně nejstarší skalní malby byly nalezeny v Africe. Jde o abstraktní obrazce staré kolem 73.000 let.