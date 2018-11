Mapa světa je špatně? Země vypadá jinak, odborníci chtějí přepsat učebnice

Najdeme ji v atlasech, na mapách, na obrázcích, ve školách i na internetu, a to po celém světě. Mapa světa je všem dobře známá a každý ví, že vlevo leží Amerika, vpravo Japonsko, a Itálie vypadá jako bota.

Málokdo už ale ví, že současný vzhled mapy světa vychází z prvních vyobrazení Země starých zhruba 500 let, zhruba z roku 1570. Mapy tehdy měly sloužit převážné námořní navigaci a některé země jsou na nich zakresleny nepřesně. Především proto, že měřící technika v té době nebyla dokonalá.

