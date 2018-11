Necháme rakovinu svítit? Vědci testují novou metodu, mohla by rakovinu léčit v řádu týdnů

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Chemoterapie je jednou z hlavních metod léčby rakoviny. Jedná se o náročnou léčbu, kterou pro pacienty dále komplikuje fakt, že musí dlouho čekat, než se zjistí, zda léčba vůbec zabírá. To by se ale podle vědců mohlo změnit. Informoval o tom deník The Telegraph.