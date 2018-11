Může být kouření prospěšné? Lékaře nový výzkum překvapil, tento výsledek nikdo nečekal

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Kouření zabíjí a dokázala to již celá řada odborných výzkumů. Může vést k rakovině plic a ústní dutiny, cukrovce, poruchám krevního oběhu, nebo k infarktu či mrtvici. Přesto odborníci zjistili, že má na zdraví lidí i pozitivní účinky. Nutno hned v úvodu upozornit, že ty negativní nadále převažují.

Kouření v první řadě odbourává stres. Závislost na nikotinu je podle výzkumů spojena s určitými situacemi a pokud si dotyčný kuřák například navykne na cigaretu u ranní kávy, bude ji vyžadovat vždy, když si ráno uvaří kafe. Tím nejen uspokojí svou závislost na nikotinu, navíc mu ale celý "rituál" pomůže zbavit se stresu. A ten je, jak známo, také škodlivý.

Cigarety také prokazatelně snižuje riziko Parkinsonovy choroby. Nejednoho jistě napadne, že to je proto, že kuřáci zemřou dřív, než je nemoc postihne. Opak je ale pravdou, proč to tak je ale nikdo neví. Podle studie zveřejněné v časopise Neurology je ale pro minimalizaci rizika této choroby podstatné, kolik let člověk kouří, ne počet cigaret za den.

Kouření napomáhá prevenci i dalších chorob. Nikotin dokáže například zlepšit schizofrenii, protože vyrovnává hladiny serotoninu a dopaminu, a zmírňuje také příznaky Alzheimerovy choroby. Stejně jako v případě Parkinsonovy choroby ale i tady platí, že pokud kuřák s kouřením přestane, ochranný efekt se vytrácí.

Cigarety podle nového výzkumu také snižují riziko výměnu kolenního či kyčelního kloubu. Z neznámého důvodu kouření navíc chrání před osteoporózou. Vyplývá to z výsledků studie provedené v University of Adelaide v Austrálii.

Paradoxně má kouření vliv také na obezitu. Snižuje totiž její riziko a u lidí, kteří s cigaretami přestanou, se projeví zrychlené nabírání váhy. To je podle odborníků jeden z důvodu, proč zejména ženy přestávají kouřit hůře, než muži. Studie, kterou publikoval magazín Phychology & Behavior, navíc uvádí, že nikotin snižuje chuť k jídlu, a proto kuřáci přibírají pomaleji.

Ačkoliv kouření stojí za četným počtem infarktů, paradoxně mají kuřáci, kteří prodělali infarkt, menší míru úmrtnosti, než nekuřáci. Důvod, proč kuřáci dostanou infarkt, je ale v řadě případů právě nikotin, navíc kuřáky první infarkt postihne v průměru o 10 let dříve.