Lze "chytit" rakovinu? Muž, který se nakazil, vyděsil lékaře. Po světě běhají miliony podobných

Naprosto bezprecedentní případ řešili lékaři v Kolumbii – muž se totiž „nakazil“ rakovinou od parazita žijícího v jeho těle a na následky toho zemřel. Lékařskou zprávu zveřejnil server The New England Journal of Medicine.