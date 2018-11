Záhadný objekt na dně moře rozhádal vědce. Nikdo neví, co je 140 tisíc let stará věc zač

V roce 2011 tým potápěčů pod vedením Petra Lingberga v rámci operace Ocean X objevil na dně Baltského moře podivný útvar. Švédská skupina zkušených badatelů se zabývá vyhledáváním starých lodních vraků, něco takového ale nikdo z nich nikdy neviděl.

Útvar, který má na délku přes 70 metrů a 8 metrů na výšku, zmátl vědce i veřejnost. Zatímco první jmenovaná skupina si nebyla jistá, o co se vlastně jedná, milovníci konspiračních teorií měli okamžitě jasno. Jde o pozůstatek létajícího talíře, který zřejmě havaroval, zřítil se na dno moře a zde zkameněl.

Vědci dost dobře věděli, že něco takového je nepravděpodobné, nedokázali ale určit, o co se jedná. Objekt proto dostal název Anomálie a práce na jeho zkoumání začaly. Z odebraných vzorků se vědcům povedlo zjistit, že útvar je nejméně 140 tisíc let starý.

Toto zjištění vyvrátilo teorie, podle kterých se mohlo jednat o tajnou ponorku testovanou za druhé světové války, nebo dokonce o létající talíř, na kterém měli údajně pracovat nacisté.

K rozluštění otázky, co je Anomálie zač, ale vědce nepřiblížilo. Odborníci však pracovali s teorií, že jde o útvar přírodního původu. Geolog Volker Brüchert ze Stockholm University podle serveru Live Science rozborem vzorků také zjistil, že jde svrchní vrstvu Anomálie tvoří kámen vulkanického původu.

Na základě těchto rozborů se odborníci shodli na tom, že jde pravděpodobně o obyčejnou skálu, která vznikla v době, kdy byla oblast pokryta ledem. Údajně má jít o pozůstatek vulkanické činnosti, která vytvořila skálu podivného tvaru.

Ať už je Anomálie cokoliv, pro Ocean X znamená výhodný byznys (1:34) | zdroj: YouTube

S tím ale nesouhlasí řada lidí. Televize MSNBC uvedla, že objekt připomíná vesmírnou loď Millennium Falcon z filmové série Star Wars. Podmořský archeolog Göran Ekberg ze stockholmského Námořního muzea tvrdí, že nález vypadá podivně, protože má dokonalý kruhový tvar, a profesor námořní geologie a geofyziky na Stockholmské univerzitě Martin Jakobsson se pro změnu domnívá, že útvar je tvořen pískovcem.

Jiní odborníci tvrdí, že na dně moře se nachází seskupení skal, staré ledovce nebo skála tvořená čedičem. Jonathan Hill z kalifornské Mars Space Flight Facility se domnívá, že nejlepší by bylo objekt rozříznout a zjistit, co se uvnitř nachází. To ale zřejmě nebude tak lehké.

Stefan Hogerborn, profesionální potápěč a člen Ocean X týmu, totiž tvrdí, že Anomálie vykazuje ještě jednu zvláštnost. V její blízkosti prý nefungují elektrické přístroje, proto nemohli potápěči použít na jeho bližší zkoumání sonar.

Hanumant Singh z oceánografické instituce Woods Hole se ale domnívá, že potápěči mají k dispozici pouze levné a nezkalibrované sonary, které nefungují tak přesně, jako dražší vědecké přístroje. Tomu ale tým Ocean X oponuje.

Objekt zvaný Anomálie proto zůstává i sedm let po jeho objevení záhadou. Velká část vědecké obce se přiklání k původní myšlence, tedy že je nejen povrch, ale celý útvar jako takový tvořený vulkanickou horninou a vznikl při podmořské sopečné činnosti. Tomu ale mnoho jiných odmítá uvěřit, ačkoliv jejich názory vychází pouze ze snímků pořízených potápěči. Ti jsou rozhodnutí se k objektu vrátit a nadále zkoumat jeho původ a stáří.