Země se upeče? Globální teplota prudce vzroste, meteorologové troubí na poplach

WMO upozornila, že odhadovaná míra oteplování výrazně překračuje vytyčené cíle.

Pařížská dohoda z roku 2015 si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Upozorňuje na to, že už oteplení o 1,5 stupně by mělo závažné následky.

One of the take home messages of WMO provisional #StateofClimate report 2018 is that #ClimateAction can't wait. https://t.co/UF1zfIcalJ #COP24 pic.twitter.com/3nH2zWbkaY