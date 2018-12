Cesta na Mars se komplikuje? Podívejte se, co se děje s mozkem v prostředí bez gravitace

— Autor: -tpr / EuroZprávy.cz

Americká NASA přišla s ambiciózním plánem, podle kterého chce do dvaceti let poslat na Mars lidskou posádku. To s sebou přináší mnohé výzvy, které budou muset výzkumníci i samotní astronauti překonat. Posádka bude například během dlouhé cesty i následujícího pobytu na Rudé planetě vystavena jen velmi nízké gravitaci. Přečtěte si, jak takové prostředí může ovlivnit lidský mozek.