Americká armáda vytváří nový život. Genetický mutant bude řídit ponorky

Vědci v Naval Research Laboratory (NRL), která se věnuje výzkumu a vývoji technologií pro americké námořnictvo, zkoumají, jakým způsobem by se daly vytvořit a geneticky „naprogramovat“ mořské organismy k detekci nepřátelských ponorek. Představa vědců je taková, že by se běžně rozšířené organismy, které v oceánech a mořích žijí, po úpravě daly použít jako jakési detektory.

Mohlo by to fungovat nějak takto. Vybrané mikroorganismy, jako je například velice rozšířená bakterie rodu Marinobacter, by vědci uměle upravili tak, aby dokázaly reagovat na specifické látky. Například na stopy železa, paliva, lidskou DNA nebo jiné substance, které se běžně vyskytují u ponorek. Když by organismy na takovéto látky ve vodě narazily, zareagovaly by. Třeba by u nich došlo k buněčné reakci, která by byla detekovatelná dalšími přístroji.

„Mohli bychom využít schopnost mikrobů ztrácen elektrony. Ty elektrony bychom pak využili třeba ke komunikaci s autonomními drony. Od toho už by byl jen kousek k vyslání elektrického signálu ve chvíli, kdy by bakterie rozpoznala některé z určených molekul ve svém okolí,“ komentovala výzkum Sarah Glavenová z NRL.

Podle ní bude potřeba už jen asi roční výzkum, během kterého získají vědci konkrétní důkazy pro svoji teorii. Podobné chování se již genetikům podařilo simulovat třeba u bakterie E. coli. Ta se však hodí spíše na laboratorní pokusy, pro „lov ponorek“ není podle vědců použitelná. Přesto je to pro výzkumníky dobrá zpráva a ti tak předpokládají úspěch i u dalších mikroorganismů.

Současně probíhá kombinovaný projekt námořnictva, letectva a armády. Tento program s rozpočtem 45 milionů dolarů si klade za cíl využít syntetickou biologii pro vojenské účely. Například vyvinout v terénu použitelné senzory, které by byly součástí uniformy a dokázaly včas upozornit na riziko kontaminace.

Podle admirála Johna Richardsona, náčelníka štábu amerického námořnictva, dnes Spojené státy masivně investují do výzkumu a vývoje syntetické biologie. Důvodem je především strach z Číny, která v tomto oboru začíná pomalu dominovat. „Ustanovili jsme takzvaný Task Force Ocean, díky kterému bychom měli být brzy opět konkurenceschopní,“ doplnil admirál Richardson.