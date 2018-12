Kde leží zkáza naší planety? Vidět ji můžeme na vlastní oči, a to klidně hned teď

V současné době se Měsíc od Země vzdaluje o zhruba 3,8 centimetry ročně. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že se jednoho dne se jeho dráha změní a nakonec do Země narazí.

Srážka s tak obrovským tělesem by pravděpodobně zničila velkou část Země, a pokud by někdo nebo něco přežilo, absence Měsíce by se o to postarala. Vědci jsou přesvědčeni, že Měsíc díky tření udržuje pomalou rotaci Země, čímž vytváří podmínky vhodné pro život. Pokud by měsíc neexistoval, naši planetu by díky rychlejší rotaci bičovaly extrémně silné vichřice.

Stejný scénář by platil v případě, kdy by Měsíc do Země nenarazil a naopak se nadále vzdaloval. V takovém případě by se podle odborníků rotace Země zpomalovala až by den trval ne 24, ale více než 9000 hodin.

Vědci ale uklidňují veřejnost tím, že k tomu scénáři nedojde dříve jak za 75 miliard let. Tou dobou už možná Zemi pravděpodobně zničí Slunce. To je zhruba v polovině své životnosti a zbývá mu už jen nějakých pět miliard let.

Poté dospěje do stádia červeného obra a ve finální fázi svého života, se bude zvětšovat a pohlcovat většinu sluneční soustavy. Podle vědců z University of Idaho je tak víceméně stoprocentně jasné, že naše planeta nemá šanci přežít vlivy vesmírných těles. Máme ale čas na to se s touto hrozbou vypořádat a Zemi pustit.

Přece jen, 5 miliard let je dost dlouhá doba na to, aby lidstvo dokázalo kolonizovat vesmír.