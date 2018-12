Děsivé zjištění vědců: Když zemřete, uvědomujete si, že jste mrtví

Zjištění vědců znamená, že teoreticky můžeme dokonce slyšet, jak lékař konstatuje, že naše tělo zemřelo, zdůrazňuje deník The Independent. Vyplývá to ze studie doktora Sama Parniana, ředitele výzkumu kritické péče a resuscitace na NYU Langone School of Medicine v New Yorku.

On a jeho tým zkoumali jedince, kteří utrpěli srdeční záchvat - technicky sice zemřeli, ale později byli oživeni. Jde o největší studii svého druhu, jaká byla kdy provedena.

Někteří zkoumají jedinci uvedli, že si plně uvědomovali rozhovory i to, co se kolem nich děje - a to i poté, co byli prohlášení za mrtvé. Tato prohlášení pak vědci ověřovali u lékařů a ošetřovatelů, kteří byli v té době přítomni u jejich lůžek. „Popsali, jak sledovali práci lékařů a sester, popsali, že si uvědomovali rozhovory i vizuální věci, které se děly a o kterých by jinak nemohli vědět,“ vysvětluje výzkumník.

Důležité je zmínit, že smrt je definována jako okamžik, kdy srdce přestane bít a tok krve do mozku je odříznut. „Technicky tak získáte čas smrti - vše je založeno na okamžiku, kdy se srdce zastaví.“ vysvětluje Parnia.

„Jakmile se to stane, krev přestane cirkulovat, což znamená, že mozková funkce se téměř okamžitě zastaví. Ztrácíte všechny reflexy mozkových kmenů - vaše reflexy, váš zornicový reflex, vše je pryč,“ vysvětluje lékař. Tým výzkumníků z New Yorkské Stony Brook University of Medicine doufá, že jejich práce pomůže zlepšit léčbu pacientů se srdeční zástavou a že bude možné předcházet poranění mozku během resuscitace.

„Současně zkoumáme také lidskou mysl a vědomí v souvislosti se smrtí, abychom pochopili, zda se vědomí vytrácí, nebo zda pokračuje i po tom, co jste na nějakou dobu zemřeli - a jak to souvisí s tím, co se děje uvnitř mozku v reálném čase,“ dodal Parnia.