Posun v léčbě Alzheimera? Lékaři z Washingtonu možná dosáhli na důležitý milník

— Autor: -jhb / EuroZprávy.cz

Alzheimerova choroba může mít několik typů, tvrdí nový výzkum vědců z americké University of Washington. Nový poznatek by v budoucnu mohl vést k lepšímu zaměření léčby u jednotlivých pacientů, každý jednotlivý typ by se tedy léčil specificky. K podobnému zjištění došlo v probíhajícím roce už u cukrovky 2. typu.