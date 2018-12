O kolik stupňů se Země oteplí? Došlo k obratu, experti zveřejnili nové údaje

Tři roky starou pařížskou dohodou se lídři zemí z celého světa zavázali udržet zvyšování teploty "výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně" v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Zpráva Carbon Action Tracker (CAT) uvádí, že současná politika povede k tomu, že svět se do konce století chystá oteplit o 3,3 stupně Celsia. Zprávu vypracovaly tři nezávislé evropské výzkumné skupiny.

Ještě před rokem se předpovídalo oteplení o 3,4 stupně. Také se uvádělo, že pokud by vlády splnily své plány, oteplení by se do roku 2100 mohlo omezit na tři stupně. I to by ale mohlo způsobit zkázu tropických korálových útesů, ledovců v Alpách, Arktidě a možná i v Grónsku, což by způsobilo zvýšení hladiny moří a oceánů.

We are all aware that the capacity to act on climate change and cope with its consequences varies among the countries. pic.twitter.com/lrUu0qF0lD — Michał Kurtyka (@KurtykaMichal) 11. prosince 2018

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) v říjnu uvedl, že lze růst oteplování udržet na úrovni 1,5 stupně Celsia, ale vyžadovalo by to rychlé a bezprecedentní změny v lidském chování.

Od pařížské dohody se podle výzkumníků Argentina, Kanada, Chile a Evropská unie vydaly správným směrem snižování emisí. "Pokud by se tato snaha rozšířila a zvětšila, mohla by se globální křivka emisí ohnout," tvrdí zpráva. Jiné země, například Spojené státy, Austrálie, Brazílie, Indonésie, Rusko a Spojené arabské emiráty, ale nedosáhly žádného pokroku, nebo dokonce udělaly krok zpět.

S pařížskou dohodou o klimatu nesouhlasí americký prezident Donald Trump, který již oznámil, že od dohody odstoupí. Spojené státy jsou po Číně druhým největším producentem skleníkových plynů, které jsou podle vědců zodpovědné za globální oteplování. Pozice Trumpovy vlády by podle expertů mohla lákat i další velké producenty fosilních paliv, i když žádný až dosud nezašel tak daleko jako nynější šéf Bílého domu.

Právě vyjednávači Spojených států spolu se zástupci dalších zemí těžících ropu a zemní plyn, tedy Ruskem, Saúdskou Arábií a Kuvajtem, na katovickém summitu odmítli v návrhu závěrečného dokumentu větu, jež podle listu Financial Times vítá poznatky poslední studie IPCC o negativním dopadu klimatických změn a lidském podílu na nich. K dohodě se o víkendu nedospělo a celý text tak může padnout.

Vůdcům zúčastněných států a ministrům zbývá ještě pár dní do konce konference k dosažení průlomu v problémech při vypracování pravidel vyplývajících z pařížské dohody, s nimiž zápolí diplomaté, uvedla agentura AP. Jednání mají také přimět státy, aby se zavázaly k ambicióznějším cílům při omezování emisí skleníkových plynů. Chudé státy současně usilují o finanční podporu, aby mohly čelit klimatickým změnám.

Konference, která končí 14. prosince, se účastní zástupci téměř 200 zemí.