Vědci s nadějí pokukují po moderních technologiích: Pomohou při luštění klínového písma?

— Autor: -tpr / EuroZprávy.cz

Klínové písmo bylo poprvé rozluštěno zhruba před 150 miliony let, přesto dodnes zůstává většina nalezených artefaktů nepřeložena. Vědci doufají, že se to v dohledné době změní díky novým technologiím. Již nyní pracují na digitalizaci objevů a počítačových algoritmech, které by pomohly s jejich následným překladem.