Velmi blízko Země proletí kometa. Jak a kdy ji na obloze najdete?

Meteorický roj pojmenovaný podle latinského názvu souhvězdí Blíženců, z něhož jednotlivé meteory zdánlivě vylétají, dosáhne maxima v pátek 14. prosince ve 13:30 SEČ. Nejvhodnější podmínky ke sledování na území ČR nastanou mezi půlnocí a 4. hodinou ranní, v tu chvíli totiž nebude na obloze rušit měsíc.

kometa Wirtanen | foto: Astronomický ústav AV ČR

Roj Geminidy je astronomům znám od roku 1862, tehdy však byl velmi slabý. V 90. letech minulého století dosáhl současné četnosti, která činí až 90 meteorů za hodinu. Jen málo z nich navíc zazáří pod obzorem.

Opravdu ideální podmínky pozorování nastanou v roce 2020, v následujících desetiletích se budou frekvence roje snižovat. Podle některých modelů roj do konce 21. století úplně zmizí.

O dva dny později dojde k 10. nejbližšímu dokumentovanému průletu komety kolem Země. Kometa 64P Wirtanen proletí přibližně ve třicetinásobku vzdálenosti Země – Měsíc, což by jí mělo na tmavé obloze učinit viditelnou i pouhým okem. Podle nejoptimističtějších odhadů by mohlo jít o jednu z nejjasnějších komet za posledních 5 let.

Kometa s jádrem o velikosti 1,2 km mine naší planetu daleko za kolizní zónu, nebezpečí srážky se zemí nehrozí. Pohybovat se bude v souhvězdí Býka jen pár stupňů jihovýchodně od hvězdokupy Plejády.

Po 16. prosinci začne kometa slábnout, což společně s dorůstáním měsíce k úplňku povede k její horší viditelnosti. Ke zlepšení podmínek dojde ke konci roku, to už však kometu uvidíme pouze za pomoci světelných binokulárů.

Nadšenci do astronomie se mohou těšit i na začátek nadcházejícího roku. V noci ze 3. na 4. ledna bude vrcholit aktivita roje Kvadrantidy, v ranních hodinách zazáří až 80 meteorů za hodinu.