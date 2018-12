Tlačí obézním lidem tloušťka na mozek? Pokus, který překvapil vědce i veřejnost

Vědci z Cambridgeské univerzity nyní objevili možné pojítko mezi obezitou a poruchami paměti. Informoval o tom deník The Guardian. Lucy Cheke a její kolegové z Cambridgeské univerzity provedli experiment, v rámci kterého nechali skupinu lidí ve věku od 18 do 35 let s BMI od 18 (podváha) do 51 (extrémní obezita) podstoupit speciálně vytvořený test paměti, který zkoumal, jak si jsou schopni spojovat předměty s místem a časem.

Výsledky odhalily, že si lidé s vyšším BMI v testu vedli mnohem hůř. Tyto výsledky jsou v souladu s dřívějšími zjištěními, které odhalily, že obezita vede ke změně mozkové struktury a funkce. Vzhledem ke věku účastníků se také zdá, že vliv obezity začíná již v nízkém věku.

Vědci ale upozorňují, že se zatím jedná pouze o předběžné výsledky, pro jejichž ověření bude třeba experiment opakovat za jiných podmínek. Pokus navíc nebere v potaz možný vliv jiných zdravotních obtíží, jako jsou například spánková apnoe či hypertenze, které se při obezitě také objevují a které by mohly mít vliv na mozkovou činnost.

Obézní lidé také podle výzkumů vidí vzdálenosti jako delší a kopce jako strmější, než opravdu jsou. Podle vědců to má obézní lidi odradit od cvičení a námahy "navíc".

Jednoduchý výzkum Univerzity v Coloradu ukazuje, že lidem s nadváhou se zdají vzdálenosti delší a kopce strmější, než opravdu jsou. Studie se účastnilo 66 lidí různého věku a váhy, kteří měli posoudit, jak daleko je od nich dopravní kužel.

Opravdová vzdálenost byla 25 metrů. Lidé, kteří vážili kolem 60 kilo, odhadovali vzdálenost na 15 metrů. Naopak lidem s nadváhou, vážícím až 150 kilo, připadal 30 až 50 metrů daleko. V další studii respondenti posuzovali sklon kopce a podle tlouštíků byl vždy strmější než ve skutečnosti.

"Je špatné domnívat se, že všichni vnímáme svět stejně," popsala pro portál Daily Mail vedoucí studie Jessica Wittová. "Kalkulace, které dělají obézní lidé, jsou nevědomé. Tělo se tak zřejmě snaží takového člověka odradit od cvičení," dodala.

Touhu zhubnout tak ovlivňují i tyto nevědomé postupy v lidském mozku. "Obézním lidem pak připadají některá cvičení až nemožná. Jsou potom považováni za lenochy, ale víc z nás by nejspíš nešlo vzdálenost, která by nám připadala dvojnásobná," uvedla Wittová.