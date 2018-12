Asteroid, který vyhubil dinosaury, zapřičinil ještě jednu katastrofu. Ta trvá dodnes

Asteroid dopadl na mexický poloostrov Yutacan, kde po něm zůstal 200kilometrový kráter. Zároveň vyhladil 75 procent života na Zemi. Po tomto dopadu planetu sužovaly vlny tsunami a požáry, v důsledku čehož se do atmosféry dostala oblaka sirného plynu.

Za stále přetrvávající globální oteplování, které momentálně trápí planetu Zemi, může podle vědců oxid uhličitý pocházející právě z asteroidu. Ten způsobuje, že teplota naší planety každým rokem stoupá.

Vědci se domnívají, že zjištění, jak Země reagovala na prudké oteplování před více než 60 miliony let, by značně pomohlo k vyřešení současných problémů klimatických změn.

Paleontolog Ken MacLeod z University v Missouri se tuto problematiku pokusil objasnit měřením zrnek písku v malých fosíliích ryb v Tunisku. Spolu s týmem vědců se zaměřili na izotopy kyslíku, které se ve fosíliích nacházejí. Ty uvnitř zkamenělin totiž fungují jako teploměr, který zaznamenává údaje o teplotě z dob existence živočichů.

Výzkumníci analyzovali čtyřicet vzorků ze tří různých časových období. "Zjistili jsme, že mezi těmito třemi soubory vzorků byl skutečně velký rozdíl v izotopech kyslíku," říká podle magazínu Newsweek MacLeod. Jejich dalším úkolem je prozkoumat vzorky i z jiných částí světa, aby domněnku o rostoucí teplotě Země potvrdili.

"Je ještě působivější najít několikastupňové oteplení na severu Afriky a asi 10stupňové oteplení na pobřeží Austrálie. To by skutečně potvrdilo, že jde o globální oteplování způsobené skleníkovým efektem," dodal paleontolog.

V souvislosti s výzkumem vyvstává i otázka o důsledcích aktuální úrovně emisí skleníkových plynů. "Pokud bych vycházel ze zjištěných faktů, dalo by se říci, že to, co jako lidstvo způsobujeme během své existence, ovlivní planetu na dalších 100 tisíc let. Je to dost skličující," přiznal MacLeod.