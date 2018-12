Fascinující věda: Tato fakta jsme na začátku roku 2018 ještě neznali

V Austrálii draví ptáci úmyslně způsobují lesní požáry. Tito „pyromani“ ve svých zobácích nosí hořící klacky. Domorodí lidé o nich již nějakou dobu věděli, nyní ale existuje také vědecký výzkum, který tento úžasný fenomén popisuje.

Vědci také letos zjistili, že mitochondriální DNA může být předávána muži. Konvenční názor až dosud byl, že tato mitochondriální DNA (nebo mtDNA) je dědičná pouze od matek, ale nové důkazy naznačují, že to tak není.

Vědci objevili neuvěřitelnou metodu, jak vyvolat déšť na Sahaře. Tvrdí, že solární a větrné elektrárny by mohly přinést srážky a zeleň do této pouště.

Viry na nás doslova neustále prší z nebe. Stovky milionů virů jsou podle nových zjištění uloženy nad nejnižší vrstvou atmosféry. „Každý den se ukládá více než 800 milionů virů na metr čtvereční nad planetární hraniční vrstvu - to je 25 virů pro každou osobu v Kanadě," uvedla viroložka University of British Columbia Curtis Suttleová .

Do výčtu, který připravil server Science Alert, se dostala i Česká republika. V Evropě letos v létě vypukla vlna veder, kvůli které v Česku vysychala koryta řek. Díky tomu bylo odhaleno hrozivé varování z roku 1616 vytesané do „hladových kamenů" objevených v Labi. „Uvidíš-li mne, zapláčeš.“ To hlásá nápis na hladovém kameni v Děčíně.

Vědci také přišli na to, že je možné vytvořit zařízení, které vytváří kvazičástice se „zápornou hmotností“. Tyto bizarní částice se nazývají polaritony.

V lidském imunitním systému se nachází mikroorganismus, o němž jsme předtím nevěděli. Nachází se v horní části lymfatických uzlin. Zdá se, že tenké, ploché struktury fungují jako biologické ústředí pro plánování protiútoku proti infekci.

Letos vědci také poprvé zachytili jeden z mechanismů, které mikroby používají pro tento rychlý vývoj. Zjistili, že bakterie Vibrio cholerae - patogen zodpovědný za choleru – doslova harpunují kus DNA umírající bakterie stejného druhu a přenáší ji do svého těla. I proto je pak mnohem obtížnější s nemocí bojovat.

Neurovědci už také umí spojit mozky tří lidí a umožnit jim sdílet myšlenky. Tento divoký, průkopnický experiment potvrdil to, co si vědci už dříve mysleli. Výzkumníci nový systém nazvali BrainNet a tvrdí, že by nakonec mohl být použít k propojení mnoha různých myslí dohromady, a to i přes internet.

Ptáci mohou cítit magnetické pole - jak jinak by mohli migrovat do teplých krajin? Nyní už víme, že to vše umožňuje specifická bílkovina v jejich očích.

Jedny z nejběžnějších antidepresiv mohou být líhní antibiotické rezistence. Jde o lék Fluoxetin, který je po celém světě znám pod obchodní značkou Prozac.

Lidská DNA není jen dvojitá šroubovice. Začátkem tohoto roku vědci identifikovali strukturu DNA, která až dosud nebyla nikdy pozorována v živých buňkách. Popsali ji jako "zkroucený uzel". Tento tvar byl předtím pozorován pouze v laboratoři.

Blesk uvnitř rekordního hurikánu Patricia v roce 2015 byl tak intenzivní, že Zemi zasáhl paprsek antihmoty .

Pro určení pohlaví dítěte není důležitý jen chromozom X a Y. Vědci objevili nový genetický regulátor, který hraje velkou roli při určování toho, zda se dítě narodí jako muž nebo žena.

Vědci také letos zjistili, že nejhorší rok v lidských dějinách byl rok 536. Díky analýzám vzorků ledovce ze švýcarských Alp vědci potvrdili, že v tomto roce způsobila silná erupce sopky na Islandu obrovský pokles teplot, neúrodu, hladomor, hospodářskou stagnaci a epidemie chorob.