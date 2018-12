Průlomová technologie: Rostlina s králičí DNA může čistit vzduch v domácnostech

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Tým vědců zjistil, že po vložení králičího genu do šplhavnice zlaté (epipremnum aureum) je rostlina schopna čistit okolní vzduch tím, že rozkládá chemické látky, jako je benzen či chloroform, které v určité koncentraci mohou být zdraví škodlivé. Do ovzduší v domácnostech se tyto látky dostávají běžnými aktivitami - chloroform se uvolňuje z chlorované vody během sprchování, benzen v důsledku kouření nebo z venkovního vzduchu.

S cílem omezit vystavení lidí takovýmto látkám vložili vědci do DNA šplhavnice zlaté synteticky vyrobený gen králíka. Nositelem tohoto genu je mnoho savců, včetně lidí. Produkuje enzym, který v těle rozkládá řadu chemických látek.

Vědci z Washingtonské univerzity uvádějí, že během pokusu klesla koncentrace benzenu v prostředí, kde se nacházely rostliny s pozměněnou DNA, za osm dní až o 75 procent. Látku tak odbourává téměř pětkrát rychleji než nemodifikované rostliny.

Tým vědců nyní provádí další experimenty, které mají zjistit, zda šplhavnice může snižovat hladiny i jiných škodlivých látek a také zda do ní lze vložit i jiné geny, které by pomáhaly rozkládat například formaldehyd, jenž se do ovzduší dostává z čalounění nebo během vaření.

Tým navrhuje, aby rostlina byla součástí jakéhosi biofiltru, podobného miniaturnímu skleníku, kterým proháněl vzduch větrák. "Pokud některou z těchto rostlin postavíte do kouta, nebude vystavena dostatečnému kontaktu se vzduchem, aby mohla účinkovat," řekl profesor Stuart Strand, jeden z autorů studie.

Na vyčištění vzduchu v domácnosti by stačilo 5-10 kilogramů rostlin, zařízení by mohlo navíc obsahovat i filtr pevných částic. Na trhu momentálně nejsou žádné přístroje, které by řešily přítomnost těchto (chemických látek), takže navrhujeme technologii, která toto prázdné místo zaplní."

"Je to skvělá průlomová technologie - na papíře je prospěšnost pro zdraví jasná ... tyto rostliny snižují váš kontakt s toxiny, což může být jenom dobře," řekla biotechnoložka Liz Rylottová z Univerzity v Yorku.

Houseplant with added rabbit DNA could reduce air pollution, study shows https://t.co/7TKFAhKhNH — Liz Rylott (@LizRylott) 19. prosince 2018

Zároveň dodala, že modifikovaná rostlina nebude v dohledné době v EU k sehnání. "Zákony v Evropě jsou čím dál restriktivnější při povolování této technologie."

Profesor Laurence Jones z Centra pro ekologii a hydrologii, jehož výzkum nedávno ukázal, že rostliny v Británii ročně "vyčistí" 1,4 milionu tun nečistot v ovzduší, řekl, že vědci z Washingtonské univerzity ještě musí prokázat, že jejich metoda funguje i mimo laboratorní podmínky. Rovněž poukázal na relativně dlouhou dobu, kterou šplhavnice na vyčištění vzduchu potřebovala - v reálném prostředí by podle něj bylo vzduchu k vyčištění mnohem více.