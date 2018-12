Můžeme současnými zbraněmi zničit Měsíc? Kdyby se to povedlo, život by nikdy nebyl stejný

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Měsíc nám může připadat malý, a oproti Zemi má asi 3,5x menší poloměr, přesto jde o pořádně velký objekt, který by nebylo lehké zničit, i kdybychom chtěli sebevíc.

Server World Building se zabýval myšlenkou, jestli by bylo možné zničit ho současnými zbraněmi. Jediná současná zbraň dost silná na to, aby dokázala na vesmírném tělese napáchat nějaké škody, je atomová bomba. Jedna by ale rozhodně nestačila.

Odborníci pomocí vzorce pro výpočet potenciálu gravitačního pole zjistili, že pro zničení měsíce by bylo potřeba nakumulovat energii rovnající se zhruba 1 240 000 000 000 000 000 000 000 000 joulů.

Následně spočítali, že dokáže-li nejsilnější atomová bomba, bomba Car, vytvořit energii 10^17 joulů, pak je ke zničení Měsíce zapotřebí asi 10 bilionů těchto bomb (ke zničení Slunce by bylo zapotřebí použít 3 kvadriliony Car bomb, tedy asi třimiliardkrát více).

Co by se ale stalo pak? Pokud bychom neměli Měsíc, život na Zemi by se prakticky zhroutil. Kromě toho, že bychom přišli o mořský příliv a odliv, bychom přišli o kalendář.

Ten je totiž založen na měsíčních cyklech, bez měsíce by se ale Země otáčela rychleji, den by byl mnohem kratší a nakonec by jeden denní a noční cyklus trval jen asi 10 hodin, namísto současných 24.

Vzhledem k neustále se měnící délce dne by tak ztratily význam i hodiny a jakékoliv plánování, a jelikož je celý svět založen na 24hodinovém cyklu, proměnil by se k nepoznání.