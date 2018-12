Zemi brzy "zasáhne" meteorický roj. Rok 2019 nabídne na obloze zajímavé úkazy

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Hned na začátku roku bude k vidění meteorický roj Kvadrantidy, jenž vyvrcholí v noci ze 3. na 4. ledna. Při jeho sledování nebude vůbec rušit Měsíc, letos by měly být nejlepší pozorovací podmínky do roku 2022. Zejména v ranních hodinách v pátek 4. ledna by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu, uvedly již dříve ASÚ AV ČR a ČAS.

Noci kolem 13. srpna pak budou patřit nejznámějšímu roji Perseidy a 14. prosince bude mít maximum další roj Geminidy.

V prvních týdnech roku budou moci lidé vidět na ranní obloze před východem Slunce velmi jasný objekt - planetu Venuši v roli Jitřenky. Po Slunci a Měsíci je Venuše nejjasnějším objektem na obloze.

V lednu, konkrétně v pondělí 21. brzy ráno, také bude možné spatřit poslední úplné zatmění Měsíce v této dekádě. Potrvá hodinu a dvě minuty. "V Praze zapadá Měsíc šest minut po skončení částečné fáze zatmění, úkaz tedy bude pozorovatelný v podstatě v celém průběhu," píše se na webu ČAS. Úplné zatmění začne v 05:41.

Kromě toho příští rok bude k vidění také částečné zatmění Měsíce v noci ze 16. na 17. července. Také tento úkaz bude pozorovatelný v celém svém průběhu. Maximální fáze zatmění, jež činí 65,3 procenta, připadá pro Českou republiku na 23:30 SELČ.

Planeta Merkur přejde před slunečním kotoučem 11. listopadu odpoledne. Takový jev lze sledovat zhruba jen třináctkrát za století a zájemci budou mít tuto možnost i z observatoře ASÚ AV ČR v Ondřejově. V Česku byl přechod Merkuru před Sluncem naposled pozorovatelný v květnu 2016. Po letošním roce se tak opět stane až v listopadu 2032.