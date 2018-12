Největší vědecký objev letošního roku může změnit svět. Téměř se o něm nemluvilo

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Japonci objevili nedaleko ostrovních břehů neobvykle velké ložisko vzácných minerálů, které by mohly posloužit na baterie do chytrých mobilů i elektroaut. Podle studie v dubnovém vydání časopisu Nature se zde nachází až 16 milionů tun cenných kovů.

Ložisko obsahuje několik ze 17 vzácných minerálů, jejichž místo v periodické tabulce se nachází ve druhé řadě zespoda.

Na světě je v současnosti jen několik míst, kde je jejich těžba možná a zároveň rentabilní, jde totiž o velice drahou záležitost. Čína je v těžbě těchto minerálů už desetiletí světovým hegemonem.

Japonsko, velmoc ve výrobě elektroniky, se na své sousedy muselo spoléhat a platit požadované částky. Od roku 2010 přitom ceny stouply až o 10 %, protože Čína redukovala jejich export. Po zásahu Světové obchodní organizace byla donucena k obnovení původních dodávek.

To by se teď mohlo změnit. Studie tvrdí, že nedávno objevené ložisko u izolovaného ostrova Minamitori skrývá zásoby těchto kovů na stovky let. Nachází se navíc zcela v japonské ekonomické zóně a ostrovní národ tak má výhradní práva k případnému užití těchto surovin.