Novodobý kentaur? Vědci kříží lidské a zvířecí geny, jde jim o záchranu životů

Americkým vědcům se podařilo stvořit mezidruhovou chiméru loni v únoru, když lidské kmenové buňky zavedli do ovčího embrya. Výsledkem je hybrid, který je z víc než 99 % ovcí, částečně je však také jako každý z nás.

Vzniku novodobého kentaura se však prozatím bát nemusíme, výzkumníci totiž 28 dní nato embrya zlikvidovali. Už jejich vznik však doprovázely značné kontroverze.

„Příspěvek lidských buněk je opravdu malý, nejde o žádné prase s lidským mozkem nebo tváří,“ konstatuje biolog Hiro Nakauchi ze Stanfordské univerzity, která výsledky svého experimentu představila v texaském Austinu.

Stejný výzkumný tým už nechal v minulosti úspěšně vyrůst lidské kmenové buňky v prasečím embryu. V budoucnu by jejich prostřednictvím rádi dosáhli růstu lidských orgánů, které by sloužily k transplantacím.

Vědci se však v současnosti domnívají, že lidské buňky by v embryu musely mít alespoň procentní podíl. To však přivádí výzkumný tým do potíží s etikou. „Mám ty samé obavy,“ říká biolog Pablo Ross. „Jde o kontroverzní přístupy, které však přinášejí naději lidem, kteří umírají každý den,“ dodává vzápětí.