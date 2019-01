První ostrý snímek planetky Ultima Thule: Nejvzdálenější místo, kam "vkročil" člověk

NASA již v úterý ukázal snímek z neděle před maximálním přiblížením sondy, fotografie ale i přes digitální očištění byla značně zrnitá. Přesto ukazovala v hrubých rysech podobu planetky. Tu šéf projektu New Horizons Alan Stern přirovnal ke sněhulákovi.

Dnes zveřejněná fotografie umožňuje vědcům získat jasnou představu o podobě planetky v Kuiperově pásu, která je od Země vzdálena 6,6 miliardy kilometrů. V nadcházejících dnech a týdnech NASA očekává ještě ostřejší snímky. "Nyní máme méně než jedno procento dat," poznamenal Stern. Sonda informace stále odesílá na Zemi.

Stern podobu planetky Ultima Thule přirovnal ke sněhulákovi ze dvou koulí o délce 33 kilometrů. Planetku tvoří dva objekty - ten větší se nazývá Ultima, ten menší pak Thule. Patrné je také to, že povrch planetky je červený.

V době před 4,5 miliardy let byla Ultima Thule jen rotujícím mračnem drobných těles, která se začala slučovat. Odborníci předpokládají, že postupně vznikly dva větší objekty obíhající společné těžiště, které se k sobě přibližovaly, až se nakonec spojily v takzvané kontaktní binární těleso.

Meet #UltimaThule! What you’re seeing is the 1st contact binary ever explored by a spacecraft. This object, which we can now see is a contact binary, used to be 2 separate objects that are now bound together. Watch for more @NASANewHorizons science results https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/uF9VfgN4Fh