Ultima Thule: Co má malá planetka společného s nacistickou ideologií?

Samozřejmě to není důvod, proč si tým zvolil toto jméno, které má kořeny už ve 4. století a které odkazuje na mytologickou zemi ležící daleko na severu. Ve středověkých geografiích se termín užíval jako označení pro místo, které leží na samém okraji našeho světa, nebo dokonce za ním. „Než jsme pojmenovali tuto kampaň, nikdy jsem neslyšel termín Ultima Thule," prohlásil pro Newsweek Mark Sealter, astronom z Institutu SETI a pracovník mise New Horizons. „Za hranice známého světa - to je taková krásná metafora toho, co letos děláme,“ dodal.

Showalter vysvětlil, že když se začalo hledat jméno a on se dostal k Ultima Thule, byl zasažen jeho dlouhou historií. Již v době pozdní římské říše lidé používali termín pro vzdálené, chladné, severské země - mytologické i skutečné. Showalter proto viděl jistou historickou romantiku tohoto pojmu. „Mám rád myšlenku, že pochází z doby, kdy byly kartografie a mytologie spojeny dohromady," vysvětluje.

To ovšem neznamená, že tým New Horizons prostě kývl na návrh, který byl jedním z asi 34 000 možných jmen pro planetku. Řekl však, že asi 40 lidí nominovalo Ultima Thule. A tak bylo toto jméno spolu s dalšími 36 kandidáty představeno veřejnosti, která o finálním pojmenování mohla v listopadu a prosinci hlasovat.

Ale když se spolu se svými kolegy začal zužovat seznam finálních kandidátů, Showalter se začal potýkal s tím, že v 19. století byl pojem Thule spojen s mytologickým původem árijské rasy. Nacistická strana později začlenila pojem Thule do svého systému víry - stejně jako třeba svastiku. V souvislosti nacistické esoteriky byla Thule chápána jako místo, odkud vzešla árijská rasa, resp. její kultura.

Historik Eric Kurlander, který se zaměřuje na nacisty a nadpřirozeno, poukazuje, že Thule není politický pojem. Dodal však, že užití tohoto termínu pro vzdálený cíl kosmické lodi by se nacistům zřejmě velmi líbilo. „Nacisté byli fascinováni vesmírnými loděmi, raketami a podobnými věcmi," řekl Kurlander. Během čtyřicátých let minulého století – a i později - například NASA najala německého raketového inženýra Wernhera Von Brauna a další vědce, kteří pracovali pro nacistický režim.

Benjamin Teitelbaum, etnomuzikolog, který zkoumal skandinávskou skupinu nesoucí jméno Ultima Thule, byl také překvapen, když se o tomto rozhodnutí dozvěděl. Domnívá se totiž, že pojem spadá do jakési šedé sféry. Většina lidí si podle něj neuvědomuje onen smutnější význam. „Většina lidí nevidí pod pojmem Ultima Thule nacisty a árijské mýty,“ říká.

Showalter také dodal, že lidé z NASA – a především z právního oddělení – se pojmem a způsobem, jakým byl dříve užíván, zabývali. Nakonec se rozhodli zahrnout ho do veřejného hlasování, kde si vedl docela dobře - byl sedmý z 37 možností.

Tým New Horizons ale doplňuje, že Ultima Thule bude jen dočasná přezdívka. Až se kosmická sonda přiblíží, vědci budou vědět, jestli jde to jen jeden objekt nebo jestli je složen ze dvou nebo více kusů. Až pak dostane těleso konečné a formální jméno (nebo jména), které bude muset být schváleno Mezinárodní astronomickou unií , která dohlíží na všechna jména ve vesmíru. A už teď je jasné, že jméno Ultima Thule to nebude, protože nesplňuje jejich kritéria. Showalter říká, že očekává, že definitivní jméno bude potvrzeno do konce roku 2019.