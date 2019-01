Konec všeho se blíží? Mléčná dráha nevyhnutelně směřuje ke kolizi s jinou galaxií

„Zatímco dvě miliardy let jsou z lidského pohledu extrémně dlouhou dobou, z vesmírného hlediska je to jen velmi krátký čas,“ řekl hlavní autor studie, doktor Marius Cautun, z Institutu výpočetní kosmologie na Durhamské univerzitě.

Velký Megallanův oblak je nejjasnější galaxií viditelnou ze země. Hned po Mléčné dráze je také nejrozsáhlejším objektem na nebeské sféře. Podle nové studie, o které informuje deník Independent, by se právě tato galaxie mohla s naší Mléčnou dráhou srazit. Je od ní vzdálená „pouhých“ 163 000 světelných let.

Pokud k tomu dojde, mohla by být naše sluneční soustava vymrštěna do hlubokého vesmíru. Podle odborníků by se totiž následkem kolize mohla „probudit“ černá díra, která se nachází v centru naší galaxie.

Galaxie, jako je naše Mléčná dráha, jsou obklopeny satelitními galaxiemi, které většinou „plují“ v jejich okolí po mnoho miliard let. Občas se však příliš přiblíží a jsou „spolknuty“ hostitelskou galaxií. „Destrukce Velkého Megallanova oblaku s tím, jak bude požírán Mléčnou dráhou, způsobí v naší galaxii spoušť a promění černou díru, která se nachází v jejím centru v aktivní galaktický nucleus,“ dodává Cautun.

Autoři studie také popsali, co by to mohlo znamenat pro naši sluneční soustavu. „Tento fenomén vytvoří velké množství energie, které bude od černé díry vyzařováno do vesmíru. To sice přímo nezasáhne naši sluneční soustavu, je zde ale malá možnost, že z kolize přeci jen neunikneme bez důsledku, a naše soustava bude „vystřelena“ do mezihvězdného vesmíru.“

Dvě miliardy let jsou velmi dlouhá doba, pro odborníky je však nový objev přesto zajímavý. Předchozí odhady předpokládaly, že se naše galaxie srazí s nejbližší sousední Andromedou zhruba za osm miliard let. Vědci se domnívali, že Velký Megallanův oblak bude kolem Mléčné soustavy neškodně obíhat další miliardy let, nebo se vzdálí. Nyní však zjistili, že jeho temná hmota způsobuje rychlou ztrátu energie, v důsledku čehož v budoucnu nevyhnutelně dojde ke kolizi.