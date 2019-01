Američtí vědci úspěšně propojili mysl tří lidí. Jejich snem je mozková sociální síť

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Lev nebo Eiffelovka. Co vše si dnes můžete koupit v aukci?

Kam zmizel let MH370? Vyšetřovatelé měli druhou teorii, o které se nemluví

Jakkoliv šíleně to může znít, tým vědců z amerických univerzit Washington a Carnegie Mellon by časem rád vytvořil síť, na které by lidé byli schopni komunikovat prostřednictvím svých mozků. V nedávném experimentu se neurovědcům podařilo spojit mozky tři lidí, kteří tak sdíleli své myšlenky a hráli hru podobnou tetrisu.

Vědcům se toho podařilo dosáhnout za pomoci několika elektroencefalogramů, které snímají elektrické impulzy způsobené naší mozkovou aktivitou, a transkraniální magnetické stimulace, kdy jsou neurony stimulovány magnetickým polem.

Síť dostala pojmenování BrainNet a podle tvrzení vědců bude v budoucnu schopná spojit několik vzdálených myslí. Zároveň by nám měla pomoct s hlubším poznáním fungování lidského mozku.

„Představujeme BrainNet, který je podle našich informací první multipersonálním neinvazivním mozkovým rozhraním na řešení společných problémů,“ popisovali vědci svou síť v říjnu loňského roku.

Nynější síť umožňuje v jednu chvíli jen přenos jednoho bitu dat, vědci však věří, že další vývoj povede k vylepšení jejích možností. Stejný tým vědců už dříve spojil mozky dvou lidí, kteří proti sobě hráli kvízovou hru o 20 otázkách.

„Naše výsledky zvyšují možnost budoucí mezimozkové komunikace, která umožní řešit společné problémy lidí použitím sociální sítě připojených mozků,“ doufají výzkumníci.