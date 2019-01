Vědec dokázal, že přistání na Měsíci nemohl být podvod

Přistáli Američané na Měsíci, nebo byl celý program vesmírných letů jedním velkým podvodem a vše bylo natočeno ve filmových ateliérech? To je otázka, která dodnes trápí mnoho lidí po celém světě. Vědci na ni ale konečně našli odpověď.

Pokud by se jednalo o podvod, muselo by do něj být zapleteno odhadem 411 tisíc lidí. Podle odborníků by tato lež vydržela nejdéle tři roky a osm měsíců. Spočítal to britský fyzik David Grimes, který vypracoval matematický model ukazující, jak dlouho by trvalo, než tajné informace o spiknutí uniknou na veřejnost.

Vědec ve své studii prokázal, že čím více lidí se na podvodu podílí, tím kratší je jeho životnost. Například na spiknutí, kterému by lidé měli věřit pět let, by se mohlo podílet maximálně 2521 členů. Pokud by mělo vydržet deset let, musí se ho účastnit méně než tisíc lidí. A pokud by podvodu měli lidé věřit sto let, muselo by o něm vědět méně než 125 lidí.

Vědec pří výpočtu vychází ze základní lidské přirozenosti podělit se o své tajemství s někým dalším. Pokud by o falešném přistání na Měsíci věděli všichni zaměstnanci NASA, zúčastnění vědci, technici, inženýři, konstruktéři i členové vlády, dříve či později by někdo promluvil. Svěřil by se například rodině nebo přátelům. Poté by začala strastiplná cesta, během níž by se myšlenka o podvodu šířila tak dlouho, než by se dostala do médií, a pak by její tvůrci museli podvod přiznat.

Podle vědce se dá tento princip aplikovat i na populární konspirační teorie, jako je například neexistence globálního oteplování. Na něm by se muselo podílet 405 tisíc vědců, klimatologů a meteorologů z celého světa, tudíž by odhalení takového podvodu trvalo jen tři roky a devět měsíců.

Podobná situace by se týkala i nebezpečí očkování, v případě, že by opravdu způsobovalo například autismus, jak tvrdí jeho odpůrci. Pokud by to tak bylo, k odhalení této teorie by došlo nejpozději za tři roky a dva měsíce.