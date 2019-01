Nový domov pro lidstvo? Vědci chtějí Mars změnit k nepoznání

Naše nejbližší planeta prošla během svého vzniku ohromným vývojem. Původně byla pokryta vrstvou ledu a sněhu, měla také atmosféru a občas jsou na něm pozorovatelné mraky. Postupem času ale o plynný obal země Mars přichází, a to hlavně proto, že nemá magnetické pole.

Díky tomuto zásadnímu nedostatku je planeta bezbranná vůči slunečnímu záření, které bez ustání bombarduje povrch Marsu, čímž brání vytvoření atmosféry. Tím se ale stala neobyvatelnou a teploty se na povrchu pohybují v rozmezí -90 až -10. Občas sice vystoupají nad hranici nuly, avšak pouze ve výjimečných případech.

Jednou z možností, jak Mars osídlit, je vytvoření kolonie podobné těm, které lze spatřit v řadě science fiction filmů. NASA má ale dlouhodobější plán. Chce zkusit planetu teraformovat a vytvořit na ní opět atmosféru.

Teraformace by měla podle prezentace NASA spočívat ve vytvoření umělé magnetosféry pomocí speciálního štítu, který by Mars ochránil před slunečním zářením. Tím by si planeta začala sama obnovovat atmosféru a započala proces teraformace.

Čím více by atmosféra houstla, tím větší teplo by na povrchu bylo. Místo průměrné teploty -56 stupňů by mohla vystoupat zhruba na 7 stupňů a na povrchu by se mohla opět objevit voda. Navíc by tento proces podle odhadů trval pouze několik let.

Zatímco teraformace samotná proběhne poměrně rychle, potrvá desítky let, než bude lidstvo schopné ji zahájit. Problém je zejména ve způsobu, jakým magnetosféru vytvořit. Zatím totiž neexistuje žádné zařízení, který by dokázalo vytvořit magnetické pole tak silné, aby pokrylo celou planetu.