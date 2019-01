Diagnostika rakoviny z krve? Nový objev českých vědců může zachraňovat životy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Rakovina slinivky břišní je typem rakoviny s vůbec nejhorší prognózou přežití, protože včasná stádia této nemoci jsou bezpříznaková. Když se symptomy nemoci konečně projeví, většinou je už příliš pozdě na jakýkoliv úspěšný zásah lékařů.

Výzkum týmu z chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice se soustředil hned na čtyři druhy rakoviny. Novými metodami lipidomické analýzy tělních tekutin, převážně pak krve, prošlo kolem tisícovky vzorků. Vědci se mohou pochlubit více než 90% přesností metod při snaze rozlišit zdravé dobrovolníky od lidí s rakovinou.

Nejlepších výsledků tým dosáhl právě u rakoviny slinivky břišní. Nyní se pokusí metodu převést do klinické praxe, kde by posloužila ke screeningu rizikových skupin lidí. V případě zachycení nemoci v časném stadiu by se šance na přežití s velkou pravděpodobností zvýšila.

Jak konstatuje šéf týmu Michal Holčapek, půjde o velmi složitou a dlouhou cestu. Záležet bude hlavně na získání potřebných finančních prostředků. „Vůbec si netroufám odhadnout, jestli vůbec a kdy se podaří uvést naše řešení do klinické praxe,“ uvádí pardubický chemik v rozhovoru na webových stránkách univerzity.

„Mým snem je zažít situaci, kdy naše metoda pomůže zachytit nemocného a lékaři mu díky tomu budou schopni poskytnout léčbu, která zachrání či výrazně prodlouží život,“ říká Holčapek.

Podle Holčapkova názoru však Česká republika v převádění vědeckých výsledků do praxe ve srovnání se zahraničím spíše zaostává. „Často se stává, že jsou patentovány věci, které mají jen malou šanci dojít až k praktické realizaci. Takovéto „vynálezy“ nemají velký význam kromě ohodnocení autora při akademickém hodnocení, což ale není smysl patentové ochrany,“ konstatuje.

Než dojde k uplatnění výsledků v praxi, uplyne podle jeho slov často „děsivě dlouhá“ doba. „Když jsme procházeli konkurenční patenty na biomarkery rakoviny, zjistili jsme, že doba od podání patentu do přijetí může být delší než sedm let, což i mě překvapilo. A to se vůbec nemluví o tom, jak dlouhá cesta může být ke komerční realizaci vynálezu,“ popisuje Holčapek.

Jeho tým nyní spolupracuje s univerzitním Centrem transferu technologií, které pomáhá s převedením výsledků výzkumu do praxe. Holčapek je s ním v každodenním kontaktu, centrum mu pomáhá s ochranou duševního vlastnictví a komerčními aktivitami. „Jsou to oblasti, se kterými jsem, možná jako řada jiných vědců, měl do letoška naprosto nulové zkušenosti,“ dodává.

European Cancer Observatory se v Evropě v současnosti eviduje více než 103 000 lidí s rakovinou slinivky břišní. V České republice ročně onemocní téměř 2 500 osob. Devadesát pět procent pacientů přitom umírá do 5 let od diagnostiky, často však v ještě kratší době. Pomoci by mohl právě účinnější screening nemoci.