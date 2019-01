V březnu dojde k odhalení nejikoničtější fotografie v historii vědy. Co na ní uvidíme?

Astronomové, kteří se snaží získat první snímky černé díry v srdci Mléčné dráhy, poprvé naznačili, že jejich pokus mohl být úspěšný. Oznámení výsledků pozorování prostřednictvím teleskopu Event Horizon je jednou z nejočekávanějších vědeckých událostí letošního roku. Pokud vše půjde, jak má, dočká se toho vědecká obec v březnu.

Jeden z členů týmu si však pustil pusu na špacír už teď, když prohlásil, že vědci během výzkumu shromáždili pozoruhodná data. Astronomové pozorovali hned dvě černé díry včetně objektu známého pod jménem Sagittarius A*, který se nachází přímo ve středu naší galaxie.

„Podařilo se nám získat opravdu kvalitní data ve velmi vysokém rozlišení, které je potřeba k rozeznání stínu černé díry, pokud tam nějaká je,“ konstatuje teoretická fyzička Sera Merkoffová z amsterdamské univerzity.

Although it is much fainter today, the billion-solar-mass #blackhole at the center of galaxy Messier 87 -- one of the two primary targets for the #EHT -- has likely gone through a similar fast-eating "quasar" phase in its first few billion years. 🍴 https://t.co/QYV13gdDGz