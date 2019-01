Jak vypadá temná strana Měsíce? Čína zveřejnila unikátní snímky

Na fotografiích, které publikoval Čínský národní vesmírný úřad CNSA, je vidět skalnatý povrch Měsíce rozeklaný krátery. "Z tohoto panoramatického snímku je patrné, že sonda je obklopena spoustou malých kráterů. Je to fascinující pohled," řekl agentuře Nová Čína astronom Li Čchun-laj, který se na nynější čínské měsíční misi podílí.

Our CNSA has released the first panoramic pic taken by the robotic spacecraft since its successful and historic landing on the far side of the moon. Such an amazing milestone #admiration #CNSA pic.twitter.com/Zzmyri9Mx5