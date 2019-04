Mutanti mezi námi: Jistá část lidí je pro vědce unikátem, poznáte je podle očí

Přesný čas, kdy se mutace objevila, není znám, podle vědců však mají lidé s modrými očima mají společného předka, který se narodil před 6 000 až 10 000 lety.

Jak již bylo zmíněno, modré oči jsou způsobeny mutací genů. Několik let vědci pátrali po mutaci genu OCA2. Právě on totiž určuje, kolik hnědého pigmentu je v našich očích. Ale to, co hledali, nikde nenašli.

Tato mutace byla nakonec objevena na zcela odlišném genu nazvaném HERC2. HERC2 vypne OCA2, což znamená, že vypne hnědou a odhalí modrou barvu. Každá modrooká osoba má tedy přesně tu stejnou mutaci.

A jak vlastně vznikla? Možná to bylo tím, že lidé během poslední doby ledové migrovali z Afriky do Evropy. To by vysvětlovalo, proč mají modré oči pouze lidé evropského a středovýchodního původu. To by také naznačovalo, že všichni modroocí lidé sdílejí jednoho evropského předka.

Evropa je obecně velmi rozmanitá, pokud jde o vzhled obyvatel. Nikde jinde nenajdeme tolik blonďatých, zrzavých, modrookých a zelenookých lidí s bledou nebo olivovou pletí. Modré oči a světlou pleť má v některých skandinávských zemích až 95 % lidí.