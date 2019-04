Hrozba číhá všude? Nákupní vozíky obsahují 361 krát více bakterií než toalety

Nákupní vozíky jdou z ruky do ruky, denně na ně mohou sahat desítky lidí. A co si budeme povídat – obchody nemají čas ani prostředky, aby jim věnovaly zvláštní péči a jakýmkoliv způsobem je čistily. Čas od času se vymění za nové - a to je vše.

Nový výzkum, o kterém informuje server Daily Mail ukázal, že na běžném nákupním vozíku je možné najít 361krát více bakterií, než na klice od záchodových dveří. Až tři čtvrtiny vozíků podle stěrů provedených vědci obsahují nejškodlivější druhy bakterií, včetně potenciálně smrtící Escherichia coli (E. coli) a bakterie rodu Salmonella.

Vědci testovali vozíky ve čtyřech druzích obchodů – tradičních obchodech s potravinami, zlevněnkách, velkých supermarketech a luxusních obchodech. V obchodech se zlevněným zbožím obsahovaly vozíky 270krát více bakterií než klika od toalety. Ty ve velkých obchodních domech byly čistější, ale i tak obsahovaly třikrát více bakterií než kuchyňská deska.

Vozíky v luxusních obchodech na tom byly nejlépe, obsahovaly stejné množství bakterií jako třeba klávesnice od počítače. Nicméně i přesto téměř 29 procent z nich obsahovalo bakterie rodu Bacillus, které jsou běžně spojovány s otravou jídlem. Nejhůře pak dopadly vozíky z obchodu s potravinami, kde bylo objeveno 361krát více bakterií než na klice od toalet.

Ne všechny typy bakterií jsou samozřejmě stejně škodlivé. Více než 90 procent gramnegativních bakterií je považováno na škodlivé pro lidi, často jsou navíc odolné vůči antibiotikům. Právě ty se přitom tvořily 75 procent objevených bakterií na testovaných vozících. Mohou způsobovat zápal plic nebo pohlavně přenosné choroby, včetně kapavky.

Zbylých asi 24 procent objevených bakterií tvořily grampozitivní bakterie. Ačkoliv jsou většinou neškodné, mohou způsobovat například kožní infekce, vysvětluje server. „Grampozitivní koky jsou odpovědné za jednu třetinu všech bakteriálních infekcí, které ovlivňují lidi,“ uvádí se ve zprávě.