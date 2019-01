Můžeme zabránit vzniku rakoviny? Lékaři odhalují její příčinu

Genetika nebo styl života? Lékaři se dlouho přeli o to, co má větší podíl na vzniku rakoviny. Nyní ale našli odpověď, a tou je způsob, jakým náš život vedeme. To ostatně není ničím novým, většina z nás ví, že kouření, alkohol nebo tučná strava se na vzniku karcinomu nemalou měrou podílejí. Podle nového zjištění je to ale mnohem vážnější, než se myslelo.

Závěry expertů ukazují, že rakovina je z velké části výsledkem našeho způsobu života a jeho negativních faktorů. Zdá se, že až dvě třetiny typů rakoviny vznikají jako důsledek škodlivých faktorů, jako je například kouření. Jen 10 až 30 procent rakovinného bujení spustí přirozené procesy lidského těla.

Rakovina tak není podmíněna geneticky do takové míry, jak se dosud tvrdilo. To znamená, že většina z nás je schopna vzniku nemoci zabránit, pokud bude dodržovat zásady zdravého životního stylu. V praxi bychom se tedy měli vyhýbat nadměrnému opalování, kouření, alkoholu, znečištěnému prostředí a naopak bychom měli posílit konzumovaci zdravé stravy a sportovat.

Podle odborníků mohou tato pravidla snížit pravděpodobnost vzniku rakoviny až o 90 procent. Zbylou část ale ovlivnit nedokážeme, stále platí, že některé karcinomy způsobují chyby v DNA, které se vyskytují náhodně při dělení buněk, když tělo stárne.

Některé studie také poukázaly na fakt, že u lidí, kteří se přestěhovali ze zemí s nízkým výskytem rakoviny do zemí, kde se rakovina objevuje často, jsou diagnostikovány stejná nádorová onemocnění, jako u ostatního obyvatelstva v dané oblasti. Rakovina je tedy do výrazné míry ovlivněna prostředím, ve kterém žijeme.